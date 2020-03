MONASTERO SANTA RITA DA CASCIA * #ISOLATIMANONSOLI: « PER ESSERE ACCANTO AI DEVOTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS, IL ROSARIO E LA SANTA MESSA IN STREAMING »

#isolatimanonsoli, la campagna del Monastero Santa Rita da Cascia per essere vicino ai devoti, al tempo del Coronavirus.

Il rosario con le monache e la santa messa della domenica in streaming: queste ed altri ‘servizi virtuali’, attivati per portare Santa Rita nelle case dei devoti.

Si chiama #isolatimanonsoli la campagna che il Monastero Santa Rita di Cascia sta realizzando per essere presente nelle vite dei milioni di fedeli ritiani nel mondo, portando nelle case l’abbraccio e il conforto di Santa Rita, anche se a distanza, in questi giorni difficili segnati dalla lotta alla pandemia del Coronavirus.

“Nell’amore di Santa Rita non saremo mai soli”. Questo è il motto della campagna che si rivolge alla famiglia di devoti ritiani, una famiglia che si trova isolata in questo duro momento, ma che si unisce nella preghiera del cuore, chiedendo l’intercessione di Santa Rita.

Al sito ufficiale, il link diretto alla campagna #isolatimanonsoli https://santaritadacascia.org/isolatimanonsoli

COME ESSERE VICINI A SANTA RITA – Sono molti i momenti di unione e condivisione, creati per il pellegrino che si fa virtuale.

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.45 alle ore 12.15, a partire da oggi 16 marzo 2020, in diretta sulla pagina Facebook Santa Rita da Cascia Agostiniana https://www.facebook.com/monasterosantarita, i fedeli potranno recitare il Rosario insieme alle monache agostiniane.

Già da ieri, 15 marzo, inoltre, i devoti possono partecipare alla Santa Messa della Domenica, trasmessa ogni domenica alle ore 17.00 in diretta streaming dalla Basilica di Santa Rita, attraverso il canale You Tube Santa Rita da Cascia Agostiniana https://www.youtube.com/user/monasterosantarita

Sempre tramite il canale You Tube, resta confermato l’appuntamento con la celebrazione solenne in diretta streaming, ogni giovedì alle ore 17.00, per i Quindici Giovedì di Santa Rita, il percorso di preghiera in avvicinamento alla festa del 22 maggio.

Presto, saranno attivati anche altri servizi, per fare in modo che nessuno si senta solo e che non manchi mai la presenza viva, il conforto e la forza di Santa Rita.