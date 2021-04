MOLES – D’ATTIS (FI) * TERRITORI: « È STATO UN PROFICUO INCONTRO RICCO DI SPUNTI E RIFLESSIONI PER IL FUTURO DEL NOSTRO MOVIMENTO E DELLE NOSTRE REGIONI »

“E’ stato un proficuo incontro ricco di spunti e riflessioni per il futuro del nostro movimento e delle nostre regioni”.

Lo affermano, in una nota congiunta, il sen. Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata, e l’on. Mauro D’Attis, coordinatore azzurro in Puglia.

“Abbiamo affrontato insieme i temi che riguardano il Sud Italia, dalla crisi che inevitabilmente sta colpendo le nostre realtà ai problemi strutturali che da sempre affliggono il Mezzogiorno.

Abbiamo convenuto sulla necessità di proseguire il percorso virtuoso di un lavoro concreto e costante sul territorio, al governo ed in Parlamento per la crescita di Forza Italia, da sempre vicina alle istanze dei nostri cittadini. Riteniamo doveroso continuare ad impegnarci con passione ed entusiasmo affinché le nostre regioni abbiano la possibilità di rialzarsi e ripartire”, concludono.