MIT * NUOVO CODICE DELLA STRADA: « A 9 MESI DALL’ENTRATA IN VIGORE -7,8% DECEDUTI, -3,8% FERITI E -5,4% INCIDENTI MORTALI»

11.47 - martedì 16 settembre 2025

Nuovo Codice della Strada: a nove mesi dall’entrata in vigore -7,8% di deceduti, -3,8% di feriti e -5,4% di incidenti mortali

​Continua il trend positivo per le vite salvate. Violazioni per velocità, cinture e smartphone

​16 settembre 2025 – A nove mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, i dati raccolti da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri evidenziano una diminuzione generale degli incidenti, con particolare riguardo agli esiti più gravi.

​I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 13 settembre 2025 rispetto al periodo analogo dell’anno precedente.

•⁠ ⁠​Persone decedute: si contano 80 morti in meno, da 1.024 a 944 (-7,8%).

•⁠ ⁠​Persone ferite: il dato è di 1.242 feriti in meno, da 32.822 a 31.580 (-3,8%).

•⁠ ⁠​Incidenti totali: sono diminuiti di 848 unità, da 54.882 a 54.034 (-1,5%).

•⁠ ⁠​Incidenti mortali: si sono ridotti di 50 unità, passando da 931 a 881 (-5,4%).

•⁠ ⁠​Incidenti con lesioni: si registrano meno 756 incidenti, da 22.334 a 21.578 (-3,4%).

​

​I dati dell’incidentalità stradale e dell’attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, Servizio Polizia Stradale, e condivisi con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.