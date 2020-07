MISTER ITALIA * ” MISTER ITALIA LIKE 2020 “: « PRIMO CLAUDIO BONANNI / SECONDO WILLIAM RONZULLO /  TERZO STEFANO DE VITTORIO »

Si è conclusa nei giorni scorsi la fase “online” di Mister Italia 2020, fase scattata con il lockdown dovuto al Covid19. Le selezioni, che avevano cadenza settimanale, erano strutturate in due sezioni; una in cui sulla base dei “like” ricevuti sui social del concorso ogni settimana venivano assegnati i titoli Mister Italia Like e una in cui una giuria di addetti ai lavori assegnava i titoli Mister Italia Web i cui vincitori accederanno direttamente alle finali nazionali “live” di Mister Italia 2020 che si terranno in Friuli Venezia Giulia a Lignano Sabbiadoro (UD). Per i concorrenti che nelle varie selezioni hanno vinto il titolo Mister Italia Like è stata organizzata una finale nazionale per individuare i primi tre classificati nazionali che raggiungeranno gli altri a Lignano Sabbiadoro.

Tra i trentasei finalisti la fascia di Mister Italia Like 1° classificato è andata a Claudio Bonanni 33enne di Roma che ha totalizzato ben 54.065 like. Claudio è alto 1.98, ha capelli neri e occhi castani, è del segno della vergine, lavora come geometra e si definisce ambizioso, solare e generoso. Gli sport che preferisce sono il calcio, il nuoto e il canottaggio.

Al secondo posto con 37.562 like si è piazzato William Ronzullo, 26enne di Creazzo (VI). William è alto 1.88, lavora come barman e come modello, ha capelli castani e occhi azzurri ed è del segno del leone. Gli aggettivi che ha scelto per presentarsi sono: solare, dinamico e positivo. Lo sport preferito e praticato è il calcio.

La fascia Mister Italia Like 3° classificato è andata a Stefano De Vittorio, 28enne di Lavena Ponte Tresa (VA). Stefano che è alto 1.85 ha capelli castani e occhi marrone ed è del segno dell’ariete, assieme alla famiglia gestisce un ristorante in Ticino (Svizzera). Ama il calcio e la boxe. Si definisce determinato, generoso ed energico. Assieme ai tre primi classificati Mister Like in Friuli Venezia Giulia alle fasi nazionali di Mister Italia accederanno altri sei concorrenti ai quali l’organizzazione ha assegnato delle fasce storiche del concorso rinominate con l’estensione LIKE. I vincitori di questi titoli sono:

– Mister Cinema Like: Davide Cascini, 19 anni, di Sant’Arcangelo (PT), alto 1.86, capelli castani e occhi verdi, del segno dei pesci, cantante e modello

– Mister Eleganza Like: Giuseppe Gargiulo, 19 anni, di Pozzuoli (NA), alto 1.86, capelli castani occhi marrone, del segno dello scorpione, studente di criminologia e modello

– Mister Italia Fitness Like: Vincenzo Luca Rosano, 23 anni, di Pisticci (MT), alto 1.85, capelli neri e occhi verdi, del segno del sagittario, lavora come operaio e fotomodello

– Mister Alpe Adria Like: Matteo Coco, 26 anni, di Terlago (TN), alto 1.85, capelli neri e occhi marrone, del segno del leone, studente della lingua dei segni e modello

– Mister #Millennial Like: Daniele Rosati, 20 anni, di Casale di Mezzani (PR), alto 1.80, capelli neri e occhi marrone, del segno dell’ariete, lavora in un azienda e fa il modello

– Mister New Italy Like: Samay Tosi, 21 anni, di Riccione, alto 1.88, capelli neri e occhi marrone, del segno del cancro, lavora come barman come modello e come allenatore di volley

Il concorso Mister Italia, nato nel 1983, è collegato ai maggiori concorsi di bellezza mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International, Mister Model, ecc. La partecipazione a Mister Italia è totalmente gratuita e vi possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per coloro che volessero iscriversi possono farlo con un click sul tasto ISCRIVITI presente in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/www.misteritalia.org/ oppure mandando un WhatsApp al 331.8418444