MINISTRO SEN. SANTANCHÈ * REPORT RAI 3: « NOTIZIE PRIVE DI CORRISPONDENZA SIA NEL SERVIZIO TV DEL 19/6, CHE IN CONSEGUENTI ARTICOLI DI STAMPA »

17.56 - giovedì 22 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In merito al servizio andato in onda lunedì 19 giugno 2023 durante la trasmissione “Report”, ed alle conseguenti notizie di stampa riportate su alcune testate giornalistiche, il Ministro Sen. Daniela Garnero Santanchè precisa che le suddette notizie risultano prive di corrispondenza con la verità storica.

Sono state rappresentate in forma del tutto suggestiva ed unilaterale per fornire una ricostruzione dei fatti che risulta radicalmente non corrispondente al vero, ispirata esclusivamente dalla finalità di screditare l’immagine e la reputazione della sottoscritta presso l’opinione pubblica.

I responsabili della trasmissione televisiva erano stati preventivamente invitati ad evitare di diffondere notizie non veritiere, purtroppo invano.

Per questi motivi ho dato mandato ai legali di fiducia per le necessarie iniziative nelle opportune sedi giudiziarie.

*

Ministro Sen. Daniela Santanchè