MINISTRO SALVINI * PONTE SULLO STRETTO – REPLICA A LEGAMBIENTE: « SARÀ L’OPERA PIÙ AVVENIRISTICA ED ECOLOGICA DELLA STORIA »

13.16 - venerdì 04 novembre 2022

“Vogliamo creare lavoro, disinquinare, sbloccare cantieri e investire in trasporto su ferro e via mare, ma anche lasciare ai nostri figli un’opera che renderà l’Italia un Paese leader al mondo come il Ponte sullo Stretto, l’opera più avveniristica ed ecologica della storia. Opera Green perché, secondo diversi studi tecnici, grazie al Ponte si taglierebbero oltre 100.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica annue, oltre al notevole beneficio per le acque del canale di Sicilia”. Lo dice il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini dopo l’intervento di Legambiente.