MINISTRO LOCATELLI * CASO BIBBIANO – MINORI: « ATTIVATA MAIL PER L’ASCOLTO, NON CALI L’ATTENZIONE RISPETTO AL TEMA DEGLI AFFIDI »

Il Ministro per le Disabilità e la Famiglia Alessandra Locatelli ha attivato questa mattina un indirizzo mail – infoministrodisfam@governo.it – a disposizione dei cittadini, delle persone con disabilità e delle famiglie. L’obiettivo è “garantire un canale di comunicazione diretto e di ascolto”, spiega il Ministro, e “raccogliere informazioni utili a prevenire e affrontare casi di particolare criticità, anche rispetto al tema degli affidi”.

Il caso di Bibbiano – ricorda, a questo riguardo, il Ministro Locatelli – impegna le istituzioni, a tutti i livelli, ad aprirsi al dialogo per far emergere le situazioni problematiche o quelle a rischio. Mi auguro che questo tema, su cui continuiamo a lavorare con massimo impegno, rimanga sempre vivo e all’attenzione di tutti”.

La mail infoministrodisfam@governo.it – aggiunge Locatelli – è uno strumento in più che utilizziamo per cercare di fornire risposte il più possibile puntuali ai cittadini e si associa a una serie di iniziative che intendiamo portare avanti per dare voce a chi fino ad oggi non l’ha avuta”.