MINISTRO CALDEROLI * TRENTINO-ALTO ADIGE: «INIZIA OGGI IN PARLAMENTO L’ITER DI RIFORMA DELLO STATUTO, INCARDINATO IN COMMISSIONE ALLA CAMERA DEPUTATI»

Trentino-Alto Adige, ministro Calderoli: inizia oggi iter riforma Statuto in Parlamento, incardinato in commissione alla Camera

“Oggi per il Trentino-Alto Adige è un giorno storico: è iniziato in commissione Affari costituzionali alla Camera l’iter parlamentare della riforma dello Statuto di autonomia. Un percorso che il Governo ha avviato al fianco delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in piena sinergia con i territori, per introdurre tante novità importanti e attese da tempo.

Il ripristino dei livelli di autonomia, il procedimento d’intesa per la modifica degli statuti, la revisione dei limiti per le competenze e altro ancora. In poche parole: tanta autonomia in più. Dopo tutti i passaggi svolti a livello dell’Esecutivo, ora la palla è ufficialmente in Parlamento e la partita è iniziata”.

Lo rende noto con soddisfazione il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.