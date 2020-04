MINISTRO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE * BOLZANO? BOCCIA A KOMPATSCHER, « NO POLEMICHE POLITICHE, IL GOVERNO INVIA ALTRI INFERMIERI, SARÒ IN PROVINCIA LA PROSSIMA SETTIMANA »

“Le polemiche politiche in questo momento di emergenza sanitaria sono da evitare. Preferisco restare ai fatti: il primo maggio nella Provincia autonoma di Bolzano arriveranno altri infermieri volontari della task force del governo, come da richiesta del presidente Kompatscher. La settimana successiva sarò a Bolzano e se ci saranno altre richieste saranno come sempre soddisfatte”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, lasciando la Protezione civile.