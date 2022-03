MINISTRI EUROPA – USA – UK – CANADA – GIAPPONE – AUSTRALIA / COMMISSARI EUROPEI * GUERRA UCRAINA: « OLIGARCHI RUSSI, ADOTTARE TUTTE LE MISURE PER CONGELARE SEQUESTRARE E CONFISCARE I LORO BENI »

22.00 - giovedì 17 marzo 2022

DICHIARAZIONE CONGIUNTA MINISTERIALE DELLA TASK FORCE ELITE, DELEGHE E OLIGARCHI RUSSI

NOTA REDAZIONE “OPINIONE” – TRADUZIONE DA “GOOGLE TRANSLATION” (è possibile che il testo in lingua straniera non sia tradotto in maniera ottimale, si raccomanda di verificare l’esatto contenuto-traduzione) –

Dopo la riunione di lancio della task force russa Elites, Proxy, and Oligarchs (REPO), i membri dei paesi partecipanti hanno rilasciato la seguente dichiarazione congiunta. “Noi, i sottoscritti ministri delle Finanze, della Giustizia, degli Affari interni e del Commercio e Commissari europei, ci impegniamo insieme a dare priorità alle nostre risorse e a lavorare insieme per adottare tutte le misure legali disponibili per trovare, trattenere, congelare, sequestrare e, se del caso, confiscare o confiscare i beni di quegli individui ed entità che sono stati sanzionati in connessione con l’invasione premeditata, ingiusta e non provocata dell’Ucraina da parte della Russia e la continua aggressione del regime russo.

“L’ultima invasione russa dell’Ucraina rappresenta un ulteriore assalto alle norme e alle leggi fondamentali, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, che sono alla base dell’ordine internazionale. Lavorando insieme per dare la caccia alle risorse delle principali élite e delegati russi e per agire contro i loro facilitatori e facilitatori, facciamo un ulteriore passo per isolarli dal sistema finanziario internazionale e imporre conseguenze per le loro azioni, e incoraggiamo anche altri paesi a intraprendere questo sforzo critico.

“La Task Force che abbiamo lanciato oggi dimostra il nostro incrollabile sostegno all’Ucraina, la nostra determinazione collettiva e il nostro impegno congiunto a ritenere responsabili coloro che sono complici nella guerra ingiusta della Russia. Siamo determinati a negare loro la possibilità di nascondersi e beneficiare dei loro beni in tutte le giurisdizioni e di minare l’integrità del sistema finanziario internazionale”.

Dan Tehan MP, Ministro del Turismo e degli Investimenti, Australia

Chrystia Freeland, vice primo ministro e ministro delle finanze, Canada

Didier Reynders, Commissario alla Giustizia, Commissione Europea

Mairead McGuinness, Commissario per i servizi finanziari, la stabilità finanziaria e l’Unione dei mercati dei capitali, Commissione europea

Bruno Le Maire, Ministro dell’Economia, delle Finanze e della Ripresa, Francia

Eric Dupond-Moretti, Ministro della Giustizia, Francia

Christian Lindner, Ministro federale delle finanze, Germania

Robert Habeck, Ministro federale dell’economia e dell’azione per il clima, Germania

Marta Cartabia, Ministro della Giustizia, Italia

Daniele Franco, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Italia

NINOYU Satoshi, Presidente della Commissione Nazionale di Pubblica Sicurezza, Giappone

FURUKAWA Yoshihisa, Ministro della Giustizia, Giappone

SUZUKI Shunichi, Ministro delle Finanze e Ministro di Stato per i Servizi Finanziari, Giappone

Priti Patel MP, Segretario di Stato per il Dipartimento dell’Interno, Regno Unito

Rishi Sunak MP, Cancelliere dello Scacchiere, Regno Unito

Janet L. Yellen, Segretario del Tesoro, Stati Uniti

Merrick B. Garland, procuratore generale, Stati Uniti

RUSSIAN ELITES, PROXIES, AND OLIGARCHS TASK FORCE MINISTERIAL JOINT STATEMENT

Following the launch meeting of the Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force, the members from participating countries released the following joint statement

“We, the undersigned Finance, Justice, Home Affairs, and Trade Ministers and European Commissioners, jointly commit to prioritizing our resources and working together to take all available legal steps to find, restrain, freeze, seize, and, where appropriate, confiscate or forfeit the assets of those individuals and entities that have been sanctioned in connection with Russia’s premeditated, unjust, and unprovoked invasion of Ukraine and the continuing aggression of the Russian regime.

“Russia’s latest invasion of Ukraine represents a further assault on the fundamental norms and laws, including the UN charter, that underpin the international order. By working together to hunt down the assets of key Russian elites and proxies and to act against their enablers and facilitators, we take a further step to isolate them from the international financial system and impose consequences for their actions, and we encourage other countries to also take up this critical effort.

“The Task Force that we have launched today demonstrates our unwavering support for Ukraine and our collective resolve and joint commitment to holding accountable those who have complicity in Russia’s unjust war. We are determined to deny them the ability to hide and benefit from their assets in all jurisdictions and to undermine the integrity of the international financial system.”

Dan Tehan MP, Minister for Trade Tourism and Investment, Australia

Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Canada

Didier Reynders, Commissioner for Justice, European Commission

Mairead McGuinness, Commissioner for financial services, financial stability and Capital Markets Union, European Commission

Bruno Le Maire, Minister for Economy, Finance and Recovery, France

Eric Dupond-Moretti, Minister of Justice, France

Christian Lindner, Federal Minister of Finance, Germany

Robert Habeck, Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action, Germany

Marta Cartabia, Minister of Justice, Italy

Daniele Franco, Minister of Economy and Finance, Italy

NINOYU Satoshi, Chairperson of the National Public Safety Commission, Japan

FURUKAWA Yoshihisa, Minister of Justice, Japan

SUZUKI Shunichi, Minister of Finance and Minister of State for Financial Services, Japan

Priti Patel MP, Secretary of State for the Home Department, United Kingdom

Rishi Sunak MP, Chancellor of the Exchequer, United Kingdom

Janet L. Yellen, Secretary of the Treasury, United States

Merrick B. Garland, Attorney General, United States