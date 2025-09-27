Popular tags:
MINISTERO TURISMO * ITALIA: SANTANCHÈ, «LA PIATTAFORMA ‘ALLOGGIATI WEB’ DEL VIMINALE CERTIFICA UN INCREMENTO DEL 6,22% DI TURISTI NELL’ESTATE 2025, RISPETTO AL 2024»

19.40 - sabato 27 settembre 2025

“Il turismo in Italia continua a crescere. La piattaforma ‘Alloggiati web’ del Viminale certifica, infatti, un incremento del 6,22% di turisti nell’estate 2025 rispetto al 2024. È un importante successo di tutta la Nazione, che peraltro conferma quanto previsto a inizio stagione. La crescita riguarda turisti italiani e stranieri, in ogni tipologia di struttura, su tutto il territorio nazionale. È la dimostrazione che il settore è in piena salute e rappresenta un traino per la nostra economia.

In questo scenario positivo, celebriamo il turismo a Roma con il ‘WTTC Global Summit’, il più grande evento al mondo dedicato al comparto, che per la prima volta arriva in Italia. A testimonianza della ritrovata centralità dell’Italia a livello internazionale grazie al lavoro e all’autorevolezza del Governo Meloni”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

