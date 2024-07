MINISTERO TRASPORTI INFRASTRUTTURE- MIT * FINANZIAMENTI UE: SALVINI, « ALL’ITALIA 545 MILIONI DI CO-FINANZIAMENTO, ANCHE PER PONTE E TAV»

15.58 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È stata approvata dal Comitato CEF (lo strumento finanziario UE per le reti TEN-T), la proposta della Commissione di assegnazione dei fondi europei ai progetti del Bando 2023. Delle 37 proposte presentate dall’Italia, 16 sono state valutate positivamente con un’assegnazione complessiva di 545,7 milioni di euro pari al 15.3% del totale. L’Italia è quindi risultato il secondo percettore dopo la Francia.

Tra esse, da segnalare la prosecuzione dei lavori della tratta transfrontaliera della Torino-Lione per 405 milioni di Euro (700 milioni complessivamente assegnati tra Italia e Francia); la progettazione esecutiva della parte ferroviaria del Ponte sullo Stretto per circa 25 milioni di Euro; e la seconda fase della tratta di accesso al Brennero, Fortezza-Ponte Gardena, per circa 69 milioni di Euro.

Tra gli altri 13 progetti destinatari di contributi europei, rientrano azioni rivolte all’attrezzaggio di bordo dell’ERTMS, allo sviluppo degli hub urbani di Genova, Bologna e Napoli e di parcheggi sicuri per mezzi pesanti, a soluzioni tecnologiche per la gestione del traffico aereo, nell’ambito dell’iniziativa Cielo Unico Europeo, ai sistemi di trasporti intelligenti stradali e eCall, all’interoperabilità ferroviaria, alla digitalizzazione delle informazioni logistiche e alle applicazioni telematiche anche nel settore marittimo per lo scambio di informazioni attraverso l’interfaccia unica nazionale (National Maritime Single Window).

Dopo l’approvazione in Comitato, la Commissione europea adotterà ufficialmente la decisione di finanziamento e avvierà la preparazione dei contratti di sovvenzione.

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione.

Lo fa sapere il Mit.