MINISTERO SALUTE * REGIONI COVID: MINISTRO SPERANZA, « FIRMATA LA NUOVA ORDINANZA, AREA ARANCIONE PER CALABRIA – LOMBARDIA – PIEMONTE / AREA GIALLA PER LIGURIA – SICILIA »

Speranza firma nuova ordinanza: area arancione per Calabria, Lombardia e Piemonte, area gialla per Liguria e Sicilia.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.