MINISTERO SALUTE * LOMBARDIA: ZAMPA, « LA VERITÀ NON SI CANCELLA. DOVREBBE SAPERLO ANCHE SALVINI »

“Continuare a raccontare cose non vere, non cancella la verità. Soprattutto quando ci sono documenti a provare come stanno le cose. Lo dovrebbe sapere anche Salvini, che, ne sono certa, conosce bene il contenuto delle mail della regione Lombardia all’Istituto superiore di sanità (ISS). Se non l’avesse letta ancora potrà farlo sfogliando oggi il Corriere della sera”. È quanto dichiara in una nota la Sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa. “Quanto contenuto in quel documento, dove si chiede all’Istituto superiore di sanità il ricalcolo sulla base dei dati rettificati dalla regione stessa, chiarisce come sono andate le cose: il ministero non c’entra nulla con l’errore della regione nella fornitura dei dati. Si comprende il tentativo di coprire con la propaganda le responsabilità. Ma gli italiani non si fanno ingannare” – conclude Zampa.