MINISTERO MIMIT * RC AUTO: URSO: «NEL DDL CONCORRENZA MISURE DI SEMPLIFICAZIONE SUL SETTORE ASSICURATIVO, A BENEFICIO DEGLI UTENTI»

18.03 - giovedì 27 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

*RC auto: riunita al Mimit Commissione Allerta Rapida su andamento prezzi. _Urso: “Nel ddl Concorrenza misure di semplificazione sul settore assicurativo a beneficio degli utenti”.

Si è tenuta oggi a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi – istituita con il Decreto Trasparenza che ha rafforzato i poteri di monitoraggio e di verifica del Garante – sull’RC auto. Presenti alla riunione, il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario Massimo Bitonci e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, oltre ai rappresentanti delle associazioni del comparto assicurativo.

“Il Governo è al lavoro per il riordino dell’intero sistema assicurativo nazionale nell’ambito di un disegno di legge sul comparto che presenteremo nei prossimi mesi, al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità al settore e la tutela dei cittadini e delle imprese – ha dichiarato il ministro Adolfo Urso aprendo i lavori della Commissione -.

Nel ddl Concorrenza, che presenteremo tra pochi giorni in Consiglio dei ministri, prevedremo inoltre misure che potranno semplificare una serie di processi a beneficio degli assicurati e favorire la concorrenza nel settore, a partire da procedure più snelle per il trasferimento da una compagnia all’altra, con effetti positivi sui prezzi delle polizze. In tal senso, nel disegno di legge prevedremo anche misure che consentiranno agli assicurati, nelle more della piena interoperabilità, di trasferire i dati contenuti nelle ‘scatole nere’ pur cambiando compagnia assicuratrice”.

L’esigenza di avviare un monitoraggio costante del settore era nata a seguito delle segnalazioni pervenute nei mesi scorsi agli Uffici del Garante dei prezzi da parte di privati e associazioni dei consumatori, che denunciavano un aumento anomalo dei costi delle polizze. In questi mesi l’attività del ministero si è concentrata nel coordinamento e nella razionalizzazione dei contributi ricevuti attraverso un gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Mimit, di Agcm, dell’Ivass, di Banca d’Italia e delle associazioni di tutela dei consumatori.

Nell’incontro di oggi sono stati presentati i risultati di tale lavoro, con lo scopo di proseguire il confronto sul riordino del sistema assicurativo nazionale avviato a febbraio con la riforma delle tabelle sulle macrolesioni e con l’approvazione delle norme relative agli eventi catastrofali.

Dai dati Istat emerge che da alcuni mesi si registra una attenuazione della crescita su base annua sia del prezzo dei pezzi di ricambio (maggio 2024 +2,2 per cento rispetto a maggio 2023). In questo contesto, il costo delle assicurazioni a maggio 2024 mostra aumenti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente pari a +6 per cento.

Secondo Eurostat l’assicurazione dei veicoli a motore ha fatto registrare una variazione tendenziale del +6,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, inferiore a Francia (+8,5%), Spagna (+6,5%) e Germania (+29,4%) al netto della fiscalità.

L’incremento registrato in Italia risulta, quindi, meno accentuato anche rispetto alla media UE-27 (+12,1%).

I dati mostrano una dinamica favorevole al nostro Paese nel confronto con i principali paesi europei ma i prezzi dell’RC auto restano ancora troppo elevati e i premi in valore assoluto sono più alti di quelli registrati in Francia, Spagna e Germania.