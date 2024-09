14.19 - mercoledì 4 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In allegato su YouTube e in versione scaricabile, il videomessaggio di auguri del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per il nuovo anno scolastico.