MINISTERO INTERNO – POLIZIA DI STATO / MILANO * DROGA: « IMPORTAVANO SOSTANZE STUPEFACENTI DAL MAROCCO E DAL SUDAMERICA, ARRESTATI ANCHE ULTRAS DEL MILAN »

8:21 - 17/12/2021

Nella prime ore della mattinata la Polizia di Stato ha tratto in arresto nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza-Brianza, in esecuzione di misura cautelare emessa dal G.I.P. di Milano, a seguito di richiesta del Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Milano e attività coordinata dal Procuratore Aggiunto, otto persone gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso, di importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Marocco e dal Sudamerica. Tra queste ci sono alcuni ultras e appartenenti alla Curva Sud.

Tre indagati sono stati associati alle competenti Case Circondariali, quattro agli arresti domiciliari e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria con divieto di dimora.

Sono in corso numerose perquisizioni in abitazioni a loro riconducibili nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.45 in questura.