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MINISTERO INTERNO * ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 (1.028 SEZIONI – SU 1.018 / DATO ORE 18.10): » CIRCOSCRIZIONE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL / PLURINOMINALI – ELETTI , ALESSIA AMBROSI – SARA FERRARI – DIETER STEGER »
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20.56 - lunedì 26 settembre 2022
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