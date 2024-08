MINISTERO INTERNO – DIPARTIMENTO VVF * FERRAGOSTO: «5.600 I VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE»

17.21 - giovedì 15 agosto 2024

Sono 5.600 i vigili del fuoco in servizio operativo oggi, nel giorno di Ferragosto su tutto il territorio nazionale, compreso il personale in potenziamento per la campagna di antincendio boschivo. La flotta aerea del Corpo nazionale è operativa con 15 canadair, 14 elicotteri pronti a garantire operazioni di soccorso e 5 elicotteri per attività di contrasto agli incendi boschivi. A questi si aggiunge il contingente di 32 vigili del fuoco inviato in Grecia nell’ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza incendi boschivi nel paese ellenico.

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2024, sono stati 531.302 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco in tutta Italia: in media 2.494 al giorno.

Sono 135.653 gli interventi per incendi, di cui 50.912 quelli riferiti a incendi boschivi e di vegetazione con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente, 159.385 quelli per soccorso ordinario, 32.221 per richieste di intervento connesse a dissesti statici e cedimenti strutturali, 30.838 quelli per incidenti stradali, 21.119 per danni idrici e idrogeologici con una diminuzione del 16% rispetto all’anno precedente e 152.086 quelli espletati dal Corpo Nazionale per altre tipologie di intervento.