MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI * AEROPORTO FIUMICINO: « DA MIT NESSUN REGALO AI BENETTON, CONTRARI A PROGETTO QUARTA PISTA »

Aeroporto Fiumicino. Da Mit nessun regalo ai Benetton, contrari a progetto quarta pista .

Nessun regalo ai Benetton, anzi si tratta esattamente del contrario. Il progetto presentato dal concessionario aeroportuale riguardo la costruzione della quarta pista di volo per l’aeroporto di Fiumicino è stato, infatti, inserito nell’allegato Infrastrutture tra gli interventi che necessitano di una revisione. La ministra ha manifestato in più occasioni la sua contrarietà a quel progetto. Non solo, insieme a quell’opera va ripensata l’intera strategia dello sviluppo dell’aeroporto collegata a quel progetto, perché Fiumicino è un asset strategico per il Paese e ha bisogno di importanti investimenti coerenti con le politiche del governo di tutela dell’ambiente.