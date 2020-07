MINISTERO GIUSTIZIA * CASO THYSSEN: « IN CARCERE UNO DEI DUE MANAGER TEDESCHI, DUE GIORNI FA VERTICE TRA BONAFEDE E AMBASCIATORE ELBLING »

Su invito del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, mercoledì scorso è stato ricevuto in via Arenula l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Viktor Elbling.

Il colloquio ha avuto ad oggetto la vicenda giudiziaria che ha riguardato i due manager tedeschi corresponsabili del tragico incidente avvenuto nel 2007 presso gli stabilimenti Thyssen Krupp di Torino, in cui persero la vita sette italiani.

Il Ministro ha rappresentato al diplomatico di aver appreso delle modalità di esecuzione della pena – a conclusione del lungo iter giudiziario – tramite i media, e non attraverso comunicazioni ufficiali, nonostante i canali istituzionali attivati. Il Ministro, pur consapevole dell’autonomia del Land Nord Reno Westfalia rispetto al sistema federale tedesco, ha voluto rappresentare all’Ambasciatore il dolore dei parenti delle vittime, incontrati qualche giorno fa.

L’Ambasciatore Elbling ha tenuto ad esprimere comprensione per il dolore delle famiglie delle vittime da parte del governo tedesco, assicurando al ministro Bonafede che quanto rappresentato nel corso del colloquio sarebbe stato prontamente riportato a Berlino e che presto sarà fornita una risposta dalle competenti autorità del Land.

In data odierna, è giunta conferma – da dette autorità – che uno dei due condannati è già entrato in carcere.