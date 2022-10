MINISTERO ESTERI * ROMA – “PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE“: « LA DECISIONE DI NON COINVOLGERE ESPERTI RUSSI ALLA SESSIONE IN CORSO È STATA ASSUNTA D’INTESA CON I PRINCIPALI PAESI PARTECIPANTI ALL’INIZIATIVA »

17.20 - mercoledì 26 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

La Farnesina comunica che la decisione di non coinvolgere esperti russi alla sessione attualmente in corso a Roma del Gruppo Operativo di Esperti della PSI (Proliferation Security initiative) è stata assunta d’intesa con i principali paesi partecipanti all’iniziativa.

In uno spirito di trasparenza, essa era stata preannunciata dall’Italia, nella sua veste di Presidente di turno, alla Federazione Russa. L’esclusione è motivata non soltanto dalla brutale aggressione russa all’Ucraina, ma anche alla luce di un atteggiamento sempre più polarizzante e non cooperativo adottato da Mosca nei principali fori internazionali di Disarmo e Non Proliferazione, da ultimo opponendosi, lo scorso agosto, all’approvazione unanime del documento finale della Conferenza di Riesame del Trattato di Non Proliferazione.

Già nel 2014 e 2015, alla luce dell’intervento russo in Crimea e degli sviluppi in Donbass, la Federazione Russa era stata temporaneamente esclusa da analoghi esercizi. Sotto questo profilo, le dichiarazioni rilasciate oggi dalla Portavoce del Ministero degli Esteri russo appaiono del tutto pretestuose.