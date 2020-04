Mef deposita le liste per Cda e collegio sindacale di Banca Mps

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento all’assemblea degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena convocata per il prossimo lunedì 18 Maggio, in quanto titolare del 68,25% del capitale ha provveduto a depositare presso la sede la seguente lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

Patrizia Grieco

Guido Bastianini

Francesca Bettìo

Rita Laura D’Ecclesia

Nicola Maione

Raffaele Di Raimo

Marco Bassilichi

Rosella Castellano

Luca Bader

Francesco Bochicchio

Olga Cuccurullo

Roberto Rao

Per il nuovo Collegio Sindacale della banca è stata depositata la seguente lista:

Luigi Soprano

Alessia Bastiani

Lorenzo Chieppa

Piera Braja

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende esprimere un sentito ringraziamento alla presidente, Stefania Bariatti, all’amministratore delegato, Marco Morelli, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto nel rilancio della Banca Mps.