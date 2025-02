MINISTERO DIFESA * IMPEGNO UMANITARIO: «PARTITO DALL’EGITTO IL VOLO SPECIALE CON I BAMBINI PALESTINESI, BISOGNOSI DI CURE IN ITALIA»

16.56 - giovedì 13 febbraio 2025

E’appena decollato dall’Egitto un volo speciale dell’Aeronautica Militare per il trasporto in Italia di 45 persone, tra bambini e accompagnatori, provenienti dalla Striscia di Gaza e bisognosi di cure mediche. I pazienti saranno accolti e assistiti in alcuni dei migliori ospedali italiani. L’Italia così conferma il proprio sostegno alla popolazione civile della Striscia di Gaza.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato: “L’Italia continua a dimostrare con i fatti il proprio impegno umanitario. Ancora una volta, stiamo facendo tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile di Gaza, con un’azione concreta e tempestiva. Ogni bambino che portiamo in Italia è un segno di speranza, un impegno per la vita e per il futuro. Voglio esprimere la mia profonda gratitudine a tutto il personale della Difesa, al MAECI, alla Protezione Civile e agli operatori sanitari che hanno reso possibile questa operazione complessa e delicata. L’Italia conferma il proprio ruolo di Paese che aiuta, sostiene e protegge chi si trova in difficoltà”.

Questa iniziativa testimonia l’impegno concreto dell’Italia nel facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria per i più vulnerabili e nel contribuire alla stabilizzazione della regione. In questo ambito si colloca infatti la recente missione EUBAM-Rafah, alla quale il nostro Paese partecipa con un contingente di Carabinieri al valico di Rafah per coordinare e facilitare il transito giornaliero di feriti e malati.

L’attività si aggiunge alle iniziative umanitarie già attuate dall’Italia a favore della popolazione palestinese, tra cui l’operazione congiunta con la Giordania, denominata “Un ponte per Gaza”, con il trasporto di aiuti umanitari attraverso assetti aerei delle Forze Armate italiane e giordane, l’invio di aiuti umanitari attraverso il Corridoio Marittimo di Cipro e l’assistenza sanitaria fornita da Nave Vulcano della Marina Militare.