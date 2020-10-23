https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/10/Schermata-2020-10-23-alle-17.09.46.png 236 1013 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-10-23 17:10:172020-10-23 17:10:29MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A venerdì 23 ottobre IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A VENERDì 23 OTTOBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »