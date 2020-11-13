https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/11/Schermata-2020-11-13-alle-17.15.24.png 231 1142 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/09/AGO.png admin2020-11-13 17:16:122020-11-13 17:16:12MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS - COVID 19 - « I DATI AGGIORNATI A VENERDÌ 13 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D'ITALIA / POSITIVI - DECEDUTI - INCREMENTO CASI »
MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A VENERDÌ 13 NOVEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »
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