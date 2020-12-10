VIDEOINTERVISTA AL PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA - TRENTO

DOTTOR SANDRO RAIMONDI

Focus su: Giornata internazionale violenza alle donne - Codice rosso - percorsi normativi

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VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE DI TRANSDOLOMITES

MASSIMO GIRARDI

Focus su: 32 progetti Pat a Roma - ferrovia Avisio - le promesse della politica - costi gestione mobilità su rotaia

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	MINISTERO DELLA SALUTE * CORONAVIRUS – COVID 19 – « I DATI AGGIORNATI A GIOVEDÌ 10 DICEMBRE IN DIRETTA ON-LINE PER SINGOLE REGIONI D’ITALIA / POSITIVI – DECEDUTI – INCREMENTO CASI »				


 


 


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