MINISTERO AFFARI ESTERI * COVID: « ANCHE NEL ” DECRETO RISTORI ” NUOVE RISORSE PER L’EXPORT DEL MADE IN ITALY »

Fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria il Ministero degli Esteri ha messo a punto dei nuovi strumenti di sostegno finanziario specificamente pensati per sostenere le imprese che esportano il nostro Made in Italy nel mondo. Si è lavorato incessantemente e presentato già nel mese di giugno il “Patto per l’export”, un articolato programma di interventi pensato per offrire alle imprese strumenti di formazione, promozione e supporto finanziario in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione delle imprese.

Ciò sta consentendo a molte di esse di affacciarsi per la prima volta sui mercati internazionali in modo competitivo contribuendo così inoltre a garantire la stabilità dei livelli occupazionali in Italia . Il valore globale di tale programma ammonta a circa di due miliardi di euro cui si aggiungerà circa un miliardo e mezzo già previsto nella prossima legge di bilancio.

Così il Ministro Di Maio: “Oggi con il Decreto Ristori rimborseremo a fondo perduto gli Enti fieristici e gli organizzatori di manifestazioni espositive internazionali che sono state cancellate a causa dell’aggravarsi della situazione sanitaria. Abbiamo inoltre previsto altri 400 milioni di euro per aiutare le imprese ad internazionalizzarsi per esportare i prodotti più belli e più buoni del mondo del nostro Made In Italy”.