MILANOFINANZA.IT * BORSA: «LA CLASSIFICA DEI “PAPERONI 2025”, L’ELENCO DEGLI ITALIANI PIÙ RICCHI» (750 NOMI E COGNOMI)

12.14 - sabato 16 agosto 2025

LA CLASSIFICA DEI PAPERONI DI BORSA

A guidare la classifica degli italiani con la più grande ricchezza azionaria nelle borse mondiali (non solo dunque a Piazza Affari) si confermano gli eredi di Leonardo Del Vecchio con 51,6 miliardi di euro complessivi. Sul podio anche la famiglia Rocca, a capo del colosso dei tubi per l’industria energetica, con un patrimonio azionario di 9,9 miliardi, e al terzo posto la famiglia Agnelli-Elkann con 9,5 miliardi di ricchezza azionaria grazie a Exor.

Scende dal podio il duo Miuccia Prada-Patrizio Bertelli, titolari dell’omonima casa di moda, con un patrimonio sceso sotto i 9,2 miliardi. Risale invece la famiglia Doris-Tombolato: le partecipazioni in Banca Mediolanum e Mfe valgono agli eredi di Ennio 4,7 miliardi di ricchezza azionaria e un balzo di sei posizioni in classifica (al nono posto complessivo). (dati aggiornati al 2 agosto 2025, in milioni di euro).