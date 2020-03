MIBACT * CORONAVIRUS – #IORESTOACASA: « PROSEGUE LA CAMPAGNIA SOCIAL DI ARTISTI E MUSEI / FRANCESCHINI AI RAGAZZI, STATE A CASA E AIUTATECI A CONVINCERE I VOSTRI COETANEI »

Coronavirus, Franceschini ai ragazzi: state a casa e aiutateci a convincere i vostri coetanei. Prosegue #iorestoacasa, artisti e musei uniti sui social. Da Vasco Rossi al Cenacolo, dalla Pausini a Pompei, da Emis Killa alla Galleria Borghese.

Continuano anche oggi le adesioni alla campagna #iorestoacasa nata spontaneamente sulla rete per invitare gli italiani, specie i più giovani, a limitare gli spostamenti e rimanere nelle proprie abitazioni per contenere la diffusione del Covid-19. Oggi il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini ha lanciato un appello ai più giovani invitandoli a restare a casa e a convincere i propri coetanei a non uscire. “E’ lo strumento più semplice che ognuno può mettere in atto per bloccare il contagio – ha scritto sui propri canali social. Invece troppi luoghi e piazze sono piene di giovani come in una serata normale”. Da qui l’appello “agli artisti di continuare a parlare a fans e followers e AI TANTI RAGAZZI CHE HANNO CAPITO DI FARE UN PROPRIO MESSAGGIO #iorestoacasa per convincere gli amici nelle chat e nei propri social”.

Dopo le numerose adesioni di ieri di Fiorello, Jovanotti, Sorrentino, Ligabue, Baglioni, Renato Zero, Amadeus, Maria Grazia Cucinotta, i Negramaro, Beppe Fiorello, Francesca Archibugi, Cristiana Capotondi, Tiziano Ferro, Enrico Lucci, Antonella Clerici, i Pinguini Tattici Nucleari, Barbara Foria sono ancora tantissimi gli artisti e le artiste che stanno aderendo. Tra loro: Vasco Rossi, Piero Pelù, Patty Pravo, Il Volo, Ferzan Ozpetek, Eros Ramazzotti, Paolo Fresu, Bugo, Rita Pavone, Alessandro Gassmann, Leo Gassmann, Luciana Littizzetto, Laura Chiatti, Carlo Conti, Alice, Andrea Delogu, Flavio Insinna, Mario Castelnuovo, Noemi, Denise Capezza, Anna Foglietta, Valentina Lodo, Laura Chimenti, Diletta Leotta, Martina Colombari, Nek, Barbara D’Urso, Stefano Fresi, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Alberto Matano, Ron, Cristina D’Avena, Luca Barbarossa, Raphael Gualazzi, Chiara Ferragni, Isabella Ferrari, Bruno Barbieri, Piero Pelù, Giorgio Pasotti, Alessia Marcuzzi, Emma Marrone, Francesco Renga, Fabio De Luigi, Roberta Vinci, Mara Venier, Ficarra e Picone, Francesco Facchinetti, Annalisa, Francesco Gabbani, Paola Cortellesi, Tosca, Christian Greco, Marino Sinibaldi, Diodato, Emis Killa, Alessandra Amoroso, Daniele Lotti, Me contro te, Dente, Francesco Pannofino, Enrico Ruggeri, Fausto Leali.

Molti anche i musei che continuano a raccontare le proprie collezioni sulla rete. Dalla Pinacoteca di Bologna, alla Galleria Borghese, al Cenacolo Vinciano, al Museo etrusco di Villa Giulia, alla Pilotta di Parma, al Museo delle Civiltà, al Museo archeologico nazionale delle Marche, il Museo Salce di Treviso, il Museo archeologico di Aquileia, Villa d’Este e Villa Adriana, il Parco Archeologico di Ostia antica, il Musei archeologico di Taranto, Napoli, Reggio Calabria. Ieri avevano aderito i Musei Reali di Torino, Pompei, il Colosseo, gli Uffizi, Palazzo Reale di Napoli, il Museo Egizio, Palazzo Barberini, la Galleria nazionale d’arte moderna e Contemporanea di Roma, il Museo archeologico di Cagliari, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo d’Arte Orientale di Venezia, Capodimonte, il Museo Omero di Ancona, la Galleria Nazionale dell’Umbria, il Museo di San Martino, la Galleria dell’Accademia di Firenze, le Gallerie dell’Accademia di Venezia.