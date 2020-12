METEOTRIVENETO * TEMPERATURE INVERNO: « MENO 41,8 GRADI RILEVATI IERI NOTTE NELLA DOLINA CAMPO MAGRO SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO, IN TRENTINO FERMI A -24,2°C »

Questa mattina i soci di Meteotriveneto si sono alzati presto per raggiungere i termometri posizionati nell’ambito del progetto di monitoraggio delle temperature nei siti freddi triveneti.

La notte passata è stata una di quelle perfette per alcuni di questi siti, infatti il precedente l’afflusso di aria fredda di origine polare abbinata a cielo sereno, suolo innevato, scarsa umidità e poco vento sono stati gli “ingredienti” particolari per raggiungere temperature davvero “polari” per le nostre latitudini. In particolare il socio Riccardo Benetti ha rilevato una temperatura di -41,8°C, registrata alle ore 07.35. di questa mattina nel sito freddo “dolina Campo Magro“ nel Comune di Asiago, valore più basso mai rilevato prima in un sito freddo ad un’altitudine inferiore ai 1750 metri (1612 metri)

Purtroppo non è stato possibile raggiungere a causa delle restrizioni Covid i siti storici monitorati dall’Associazione Meteotriveneto posti sulle Pale di San Martino, dove nel 2013 era stato rilevato il valore record (record italiano) di temperatura minima assoluta di -49,6°C.

Uno degli altri siti monitorati da Meteotriveneto in Trentino, Busa Verle, questa mattina alle 09.20 ha registrato una minima di -24,2°C, purtroppo in questo caso il vento da nord, durante la notte, ancorché non molto forte, ha disturbato il raffreddamento e l’accumulo di freddo nel “lago di aria fredda”.

Queste le temperature rilevate in siti italiani ed europei questa mattina

Località poste all’interno di conche o depressioni

Dolina Campo Magro (Vicenza 1612 m) -41,8°C (Meteotriveneto)

Dolina Campomolon (Vicenza-1697 m) -32.8°C

Funtensee (Germania-1601 m) -31.1°C

Combe Noire (Francia), 1020 m -30.8°C (

Hintergrappelen (Svizzera-1330 m) -29.6°C

Dolina Toraro (Vicenza-1755 m) -29.3°C

Dolina Malera (Verona-1528 m) -28.5°C

Glattalp (Svizzera-1850 m) -26.7°C

Mrzla Komna (Slovenia-1592 m) -26.5°C

Busa Verle (Trento 1438 m) -24,2°C (Meteotriveneto)

Combe de l’Oscence (Francia 975 m) -20.5°C

Località non poste in una conca

Samedan (Svizzera 1711 m) -23.6°C

Buffalora (Svizzera 1973 m) -23.3°C

Livigno (Sondrio 1866 m) -21.5°C

Passo Cimabanche (Bolzano/Belluno m.1530 m) -21.3°C