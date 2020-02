MELONI (FDI) * LIBIA: « BASTA PRESE IN GIRO, SERVE BLOCCO NAVALE PER FERMARE IMMIGRAZIONE ILLEGALE »

«La UE sostituisce la missione Sophia con una missione di pattugliamento navale e aereo per garantire l’embargo di armi alla Libia. Bene, ma se si può impedire l’arrivo di armi, si può anche impedire la partenza dei barconi degli scafisti. Basta prese in giro, serve il blocco navale per fermare l’immigrazione illegale di massa».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.