MELONI (FDI) * CORONAVIRUS: « RESTITUIRE AI SINGOLI STATI LE QUOTE VERSATE AL MES, GOVERNO CONTE NON CEDA AI DIKTAT FRANCO-TEDESCHI »

«Domani ci sarà l’Eurogruppo per discutere l’attivazione del Mes, il fondo “ammazza-Stati” che l’Italia ha contribuito a creare versando miliardi di euro presi dalle tasche dei cittadini. L’euroburocrazia vorrebbe prestare i soldi ad interesse agli Stati per poi commissariarli e costringerli a misure lacrime e sangue.

Non c’è alcuna condizionalità da discutere. L’unica possibilità di usare i soldi del Mes è quella di restituire interamente le quote versate dai singoli Stati e rimettere quei soldi nelle tasche di chi li ha versati: i cittadini. Non possiamo permettere che la devastante crisi del coronavirus si trasformi in un pretesto per espropriare l’Italia: il Governo non faccia scherzi e non ceda ai diktat franco-tedeschi. Se accadesse faremmo le barricate in Parlamento».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.