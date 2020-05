MELONI (FDI) * CORONAVIRUS: « I COLOSSI WEB PAGHINO LE TASSE IN BASE AL NUMERO DI ACCESSI NELLE LORO PIATTAFORME »

«L’economia italiana è stata messa in ginocchio dall’emergenza Coronavirus, migliaia di imprese non hanno ricevuto alcun aiuto e non ce la faranno a riaprire, tutte le altre dovranno combattere ancora di più contro tasse e burocrazia. Però c’è chi invece è riuscito a fare grandi affari con il Covid, come i colossi del web che continuano a lucrare in Italia ma a pagare le tasse all’estero.

Ora basta, la situazione è diventata insostenibile, il Governo prenda in considerazione la proposta di Fratelli d’Italia per far pagare i colossi del web in base al numero di accessi nelle loro piattaforme».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.