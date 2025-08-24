MEETING DI RIMINI * MINISTRO TAJANI: «INTERVENTO IN DIRETTA VIDEO, CON MONSIGNOR HANNA JALLOUF (VICARIO APOSTOLICO DI ALEPPO – SIRIA)» (VEDI LIVE STREAMING WEB)

17.47 - domenica 24 agosto 2025

Speaker: S.E. Mons. Hanna Jallouf, vicario apostolico di Aleppo, Siria; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS. Saluto di Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, la Cooperazione Economica Internazionale e la Transizione Digitale della Repubblica di San Marino. Modera Andrea Avveduto, giornalista, responsabile comunicazione Pro Terra Sancta

Con il crollo del regime di Assad, la Siria emerge da anni di conflitto con un futuro incerto e il tema della libertà religiosa in primo piano. In questo scenario delicato il vicario apostolico di Aleppo e il Ministro degli Esteri dialogano per immaginare un futuro di pace. La posta in gioco è alta: la sicurezza e le garanzie per la piccola comunità cristiana, che aspira a contribuire attivamente, all’interno di un ricco mosaico di fedi e culture, alla rinascita del paese. E tracciare un percorso di coesistenza in una Siria che cerca disperatamente il proprio futuro.