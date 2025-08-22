Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

MEETING DI RIMINI * «DRAGHI PRESENTA IL RAPPORTO SULLA COMPETITIVITÀ EUROPEA ED I NUOVI SCENARI GEOPOLITICI» (VEDI SEGUI TV IN DIRETTA TV VIDEO WEB STREAMING)

17.49 - venerdì 22 agosto 2025

Speaker: Mario Draghi, già presidente del Consiglio dei Ministri. Introduce Bernhard Scholz, presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS L’Unione Europea si trova di fronte a cambiamenti geopolitici imprevisti e ancora imprevedibili nelle loro dinamiche conflittuali, deve affrontare una accelerata deglobalizzazione dell’economia mondiale e l’impatto incessante di sempre nuove tecnologie.

Anche al suo interno crescono divergenze che non si riconoscono nell’impostazione politica ed economica che l’Unione si è data negli ultimi decenni. Mario Draghi, autore del rapporto “Il futuro della competitività europea”, scritto su incarico della Commissione Europea, riporterà la sua visione dei nuovi orizzonti che si aprono all’Unione Europea nel contesto internazionale.

 

