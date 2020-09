MEDIOBANCA * RINNOVO COLLEGIO SINDACALE: « NOMINATI SINDACI EFFETTIVI, FRANCESCO DI CARLO / LAURA GUALTIERI / MARIO RAGUSA »

Accordo di consultazione tra soci Mediobanca. I Partecipanti all’Accordo di Consultazione riunitisi in data odierna sotto la presidenza di Angelo Casò hanno condiviso, in una logica di continuità, di proporre la seguente lista per il rinnovo del Collegio Sindacale alla prossima Assemblea:

Sindaci Effettivi

1. Francesco Di Carlo

2. Laura Gualtieri

3. Mario Ragusa

*

Sindaci Supplenti

1. Roberto Moro

2. Gloria Francesca Marino

3. Francesco Gerla

In allegato tutti i Curriculum Vitae.

La lista è stata stilata tenendo conto delle disposizioni statutarie e della “Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” resa pubblica lo scorso 3 settembre.

La proposta prevede di mantenere invariato il compenso annuo complessivo di € 460 mila, di cui € 180 mila per il Presidente e € 140 mila per ciascun Effettivo.

Nel corso della riunione è stata inoltre esaminata la documentazione resa pubblica relativa agli altri punti all’ordine del giorno della prossima Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Mediobanca.