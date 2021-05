MEDIOBANCA * RELAZIONE TRIMESTRALE AL 31/03/202: « UTILE NETTO +9% A 604M, RICAVI IN AUMENTO A 1.964M +3% »

Approvata la relazione trimestrale al 31/03/2021. Risultati dei 9 mesi

Robusta attività commerciale in tutti i segmenti di attività

Ricavi in aumento (€1.964m +3% a/a[1]), con record di commissioni nette (€571m, +17% a/a) e margine di interesse in tenuta (-1% a €1.071m)

Commissioni salite a circa 1/3 dei ricavi, trainate da CIB e WM

Costo del rischio a 51bps, qualità degli attivi creditizi ai migliori livelli di sempre

In riduzione moratorie ed incidenza delle attività deteriorate, in aumento copertura dei crediti in bonis e delle attività deteriorate in tutte le divisioni e a livello di Gruppo (+10pp al 65%)

Cost/income al 46%, spesando il continuo potenziamento della distribuzione

Utile netto +9% a €604m

ROTE[2] al 9%

CET1 al 16,3%[3] (+20bps rispetto a giugno)

includendo cash pay-out pari al 70% dell’utile netto[4]

*

Risultati del terzo trimestre

Accelerazione dell’attività in tutti i business

Erogato retail a €2,2mld di cui €0,6mld nei mutui e €1,6mld nel credito al consumo (tornato a circa l’85% del livello pre-Covid)

TFA +5% a €69mld con NNM[5] a €1,4mld

Sostenuta attività CIB a supporto dei ricavi e della pipeline futura

Ricavi stabili su livelli elevati (€663m, -2% t/t ma +14% a/a)

Costo del rischio a 53bps (39bps nel 2T21, 85bps nel 3T20), con classificazione rigorosa, senza partite straordinarie e prudenzialmente senza rilascio dei fondi accantonati a Dicembre 20

Utile netto a €193m, raddoppiato a/a (-8% t/t per componenti non ricorrenti)

*

[1] Variazione a/a: 9M a mar.20 vs 9M a mar.21; variazione t/t: 3M a mar.21 vs 3M a dic. 20

[2] ROTE/ROAC calcolato con l’utile netto rettificato (cfr nota 6)

[3] CET1 phase-in, CET1 FL @14,6% (senza Danish Compromise pari a 152bps e con IFRS 9 fully phased pari a 13bps). Calcolo interno che differisce da quello segnalato nell’ambito del Common Reporting (COREP) per l’inclusione dell’utile generato nel periodo (non soggetto ad autorizzazione ex art. 26 CRR) e l’ipotesi di un pay-out del 70%, subordinato alla rimozione del divieto BCE in vigore fino al 30 settembre. L’autofinanziamento concorre al CET1 ratio per 15bps.

[4] Subordinatamente alla rimozione del divieto BCE, attualmente in vigore fino al prossimo 30 settembre.

[5]NNM: nel terzo trimestre raccolta netta per €1,4 nel segmento Affluent/Private, €1,1mld a livello di Gruppo