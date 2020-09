MEDIOBANCA * DECENNIO 2010-2019: « IMPRESA ITALIA, E SE FOSSE MENO PEGGIO DEL PREVISTO? I DATI CUMULATIVI DI 2.120 SOCIETÀ ITALIANE »

Alcuni indicatori congiunturali mostrano una rapida ripresa dell’attività economica. A luglio 2020 il consumo interno lordo di gas ha segnato un -4% sul luglio precedente, la minore flessione del 2020 (era -8,5% a gennaio, prima del lockdown, e ha toccato il -24% in maggio), la richiesta di energia elettrica, sempre in luglio, ha flesso del 7% sul 2019 (-4% in gennaio, -17,2% il picco negativo di aprile), il traffico autostradale sulla rete di Atlantia nella 35esima settimana dell’anno (terminata il 30 agosto 2020) ha perso il 6,1% sul 2019. Nella stessa settimana, la rete di Abertis Spagna ha perso il 21%, quella di Abertis Francia il 12,1%. Il consumo di benzina in luglio ha perso il 5,8% sull’anno prima. A luglio la produzione industriale (destagionalizzata, escluse le costruzioni) ha segnato una flessione del 3,6% su dicembre 2019 e del 7,6% su luglio. Nell’insieme, non si tratta di distanze incolmabili.

L’andamento del 2020 dipenderà dal quadro sanitario, che potrà anche evolvere in modo asincrono tra i Paesi, dalla dinamica della spesa dei consumatori e dalla loro volontà di riprendere i consumi nelle nuove modalità di fruizione. Per le imprese, saranno cruciali l’evoluzione del commercio internazionale e la capacità di internalizzare efficacemente i nuovi modi di produrre. Nel complesso, nel 2020 si prefigura per i maggiori gruppi industriali una caduta del fatturato nell’ordine del 13%, con un andamento migliore per la manifattura che potrebbe flettere in misura inferiore al 10%, attorno al 9%, tenuto conto che la sua produzione industriale a giugno ha riportato una riduzione del 4% sul mese di dicembre (-7,4% su luglio) e il quadro dovrebbe migliorare nella restante parte dell’anno. Si tratta di una prospettiva lontana dalle attese di calo in doppia cifra (attorno al 20%) diffuse nella fase acuta della pandemia, anche se gli effetti negativi saranno superiori per le PMI rispetto alle maggiori imprese qui esaminate.