MEDIOBANCA * BILANCI DI 3.452 AZIENDE: « AL TOP ENI (FATTURATO 75,8 MLD EURO), ENEL (73,1) E GSE (32,3) / SEGUONO FCA ITALY – TELECOM- EDIZIONE – LEONARDO – FS  – SARAS – PRYSMIAN »

Principali società italiane – Industria: testa a testa nel settore energetico Imprese Dinamiche: primeggiano le bresciane

L’Area Studi Mediobanca presenta oggi l’aggiornamento annuale dell’indagine sulle Principali Società Italiane.

Lo studio analizza i bilanci di 3.452 aziende, suddivise in base al settore in cui operano. In particolare esamina i bilanci di 2.577 società industriali e di servizi, 247 holding, 27 sim, 28 società di leasing, 40 factoring e credito al consumo, 422 banche e 111 assicurazioni.

La ricerca contiene inoltre un approfondimento sulle imprese manifatturiere più dinamiche, ovvero le aziende che nel 2018 hanno realizzato un incremento delle vendite pari almeno al 20% sia rispetto ai livelli del 2011 che a quelli del 2017 e un’incidenza del risultato sul fatturato 2018 maggiore del 4%.

L’indagine completa e la presentazione sono disponibili per il download sul sito www.mbres.it

TOP20 INDUSTRIA, SOLO SEI A CONTROLLO ITALIANO PRIVATO

La Top3 dell’industria è dominata dai grandi gruppi energetico-petroliferi pubblici: Eni (con un fatturato di €75,8 mld), Enel (73,1 mld) e GSE (32,3 mld). Le posizioni successive si aprono ad altri settori, come il manifatturiero (6 operatori) che si impone con FCA Italy in quarta posizione, i servizi (5 operatori) guidati da Telecom prima di Edizione, nuovamente la manifattura con Leonardo e i trasporti con FS; a breve distanza l’energetico-petrolifero di Saras e infine Prysmian, nel settore della gomma e cavi. Nei primi 20 gruppi ne figurano otto a controllo pubblico, sei a controllo privato italiano e sei a proprietà estera.

La società con il maggior numero di dipendenti rimane Poste Italiane, con oltre 134 mila unità, nonostante il calo del 2,7%; Poste precede Ferrovie dello Stato (82.944 unità), Luxottica (82.358) e Edizione (82.100). Seguono, con più di 50mila addetti, Enel (69.272) e Telecom Italia (57.901).

Enel si conferma “campione” per debiti finanziari (con una consistenza a fine 2018 pari a €56 mld) ma anche di utili, con 8,6 mld nel biennio 2017-2018; seguono nella classifica degli utili Eni (7,5 mld) e Poste (2,1 mld). Le prime tre posizioni restano invariate anche considerando il solo 2018. In perdita invece, sempre nel biennio, Wind Tre (2,7 mld), FCA Italy (1,9 mld) e Saipem (0,8 mld).