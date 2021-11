MEDIOBANCA * BANCHE E ASSICURAZIONI: « IL 2020 SEGNA IL CAMBIO AL VERTICE NEL BANKING, INTESA SANPAOLO CON 994,3 MLD SUPERA UNICREDIT 929,3 MLD / GENERALI VALE IL 50% DEI PREMI DI TUTTO IL COMPARTO »

ipotizzato di natura temporanea, ma vi è il rischio che per alcuni settori possa diventare anche strutturale.

Oltre alle potenzialità rappresentate dal già citato PNRR che darà la possibilità di creare un’economia green, digitalizzata e più produttiva, si prevede che il settore manifatturiero possa beneficiare della ripresa della domanda di esportazioni nei mercati chiave.

Così, se nel 2020 l’insieme delle imprese industriali e di servizi ha consuntivato un calo del fatturato pari all’11,7%, per il 2021 l’Area Studi Mediobanca prevede un incremento dell’8% circa e un ulteriore +6,5% nel 2022.

Top 20 fatturato industria, solo sei le manifatturiere

La classifica dell’industria è dominata per fatturato dai grandi gruppi energetico-petroliferi pubblici: Enel (con un fatturato di €62,6mld), Eni (€44mld) e GSE (€26,3mld). Le posizioni successive si aprono ad altri settori, come il manifatturiero che si impone con FCA Italy in quarta posizione e i servizi guidati da Telecom. Nei primi 20 gruppi ne figurano dieci a controllo pubblico, cinque a controllo privato italiano e altrettanti a proprietà estera; sei delle prime venti società appartengono al settore energetico (petrolifero o energia elettrica), otto alla gestione di infrastrutture o ai servizi (commerciali, di telecomunicazioni, di ristorazione, postali, distributivi o di trasporto) e sei alla manifattura.

New entries nella Top20: Italpreziosi (€6,9 mld), Eurospin Italia (€6,3 mld), Fincantieri (€5,8 mld) e Lidl Italia (€5,5 mld).

La società con il maggior numero di dipendenti rimane Poste Italiane, con oltre 124 mila unità, nonostante il calo del 3,5%. Poste precede Ferrovie dello Stato (81.409 unità); seguono, con più di 50mila addetti, Enel (66.717) e Edizione (57.606).

Pur in presenza di una crisi di portata eccezionale, circa il 30% delle aziende che compongono la graduatoria ha realizzato, nel 2020, un incremento di fatturato. In particolare, vi sono alcuni settori che, considerati nel loro insieme, hanno espanso o comunque preservato le vendite poiché le loro attività specifiche sono state sollecitate dall’emergenza pandemica oppure perché al loro interno vi sono state operazioni di acquisizione e incorporazione che ne hanno accresciuto il perimetro di attività. In particolare si sono distinte alcune aziende del comparto alimentare, della distribuzione organizzata (food), del farmaceutico e del settore informatico.

Imprese dinamiche: aziende virtuose per crescita di fatturato e redditività

Le società dinamiche del Quarto capitalismo, ossia quelle della fascia dimensionale intermedia nel sistema economico italiano, cresciute per fatturato e redditività, nel 2020 sono 10 di cui 5 medie, Monge & C. (Cn), Macron (Bo), Fratelli Ferro – Semolerie Molisane (Cb), Cappellotto (Tv) e Labomar (Tv), e 5 medio-grandi Diasorin (Vc), Stevanato Group (Pd), Pietro Fiorentini (Vi), GVS (Bo) e Copan Italia (Mn).

Tre delle aziende dinamiche hanno sede nel Nord Ovest, sei nel Nord Est e una nel Centro Sud. Si tratta di aziende operanti per lo più nel settore meccanico-elettronico (tre società). Vi sono due aziende dell’alimentare, due del farmaceutico-cosmetico, una dell’abbigliamento, una del chimico e una del vetro.

Banche e assicurazioni

Il 2020 segna il cambio al vertice nel banking con Intesa Sanpaolo che supera UniCredit per totale attivo tangibile (rispettivamente €994,3 e €929,3 miliardi).