MEDIASET SPA: « PUBBLICATE LE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ » (NOMI)

Mediaset S.p.A. rende noto che in data odierna sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo (sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage, all’indirizzo , le liste di candidati alla carica di amministratore della società, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Si riportano di seguito le liste presentate:

Lista n. 1, presentata dall’azionista di maggioranza Fininvest S.p.A. che detiene il 44,175% del capitale sociale:

1. Fedele Confalonieri

2. Pier Silvio Berlusconi

3. Marco Angelo Ettore Ambrogio Giordani 4. Gina Nieri

5. Niccolo’ Querci

6. Stefano Sala

7. Marina Berlusconi

8. Danilo Pellegrino

9. Carlo Secchi (*)

10.Marina Brogi (*)

11.Alessandra Piccinino (*)

12.Stefania Bariatti (*)

13.Teresa Naddeo (*)

14.Antonio Di Giovanni (*)

15.Elisabetta Floccari (*)

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente

Nel presentare la lista il socio Fininvest S.p.A. ha proposto di:

! affidare l’amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione

composto da 15 membri;

! fissare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e

comunque sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio

al 31 dicembre 2023;

! determinare l’emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di

Amministrazione in euro 620.000,00 (seicentoventimila virgola zero zero), da

suddividersi nel modo seguente:

(i) al Presidente euro 60.000,00 (sessanta mila virgola zero zero);

(ii) a ciascuno degli altri Consiglieri euro 40.000,00 (quaranta mila virgola zero zero);

con facoltà di prelievo in corso d’anno anche in più soluzioni, fatto salvo il

disposto dell’art. 2389, comma 3, cod.civ. e

! di attribuire a favore degli amministratori componenti dei Comitati nominati dal Consiglio con funzioni istruttorie, consultive e propositive, ivi compreso il Comitato Parti Correlate, un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) a favore dei Presidenti di ciascun Comitato e un emolumento lordo annuo aggiuntivo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) a favore di ciascun altro membro di ogni Comitato.

Lista n. 2, presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e di investitori istituzionali azionisti della società, che detengono complessivamente l’1,109% del capitale sociale:

1. Giulio Gallazzi (*)

2. Costanza Esclapon de Villeneuve (*) 3. Raffaele Cappiello (*)

(*) Candidati che dichiarano di poter assumere la qualifica di amministratore indipendente

i ricorda che l’Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione è convocata per il 23 giugno 2021 ore 12.00 (unica convocazione).