MEDIASET – RETEQUATTRO: “ “ZONA BIANCA”: “ LE DICHIARAZIONI DI FEDEZ SUL CASO IOVINE, ‘IO NON C’ERO E SE NON CI FOSSE IL MIO NOME DI MEZZO NON SAREBBE UNA NOTIZIA QUESTA’ ”

21.29 - domenica 12 maggio 2024

Raggiunto al Salone del Libro di Torino, Fedez risponde al “caso Iovine” in un’intervista rilasciata a “Zona Bianca”, il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in onda questa sera su Retequattro.

Valerio Nicolosi: La sua versione rispetto all’aggressione. Dalle telecamere, testimoni dicono che lei era sul posto.

Fedez: Facciamo un gioco inverso in cui lei fa il rapper e io faccio il giornalista.

Io faccio il giornalista.

Allora posso provare un attimo a fare io il giornalista? Allora provo. Ricostruiamo i fatti, circoscriviamo i fatti. Si parla di una velina uscita fuori dalla procura, sostanzialmente, dove si attestano delle circostanze ieri. Oggi è cambiato tutto, quindi quantomeno una delle due fonti non è attendibile. Poi si parla di 9 persone che avrebbero massacrato una persona e queste 9 persone sarebbero tutte appartenenti alla curva del Milan, quindi ultras e quindi persone diciamo con una certa stazza fisica, giusto? La persona viene aggredita, arriva un’ambulanza sul posto e magicamente dopo una colluttazione con 9 ultras non viene portato in ospedale e quindi non vi è referto medico perché la persona non esigeva cure. Siamo d’accordo? È pacifico questo. Quindi, oltretutto la persona mi dicono – perché ovviamente io mi informo su quello che leggo – se non vi sono lesioni e tutti parlano sui giornali di un massacro ma se questa persona non è stata trasportata in ospedale, non ha denunciato e soprattutto e soprattutto mi dicono che tre giorni dopo fosse a Ibiza a ballare di cosa stiamo parlando?

Nessuno ha parlato di un massacro, attenzione.

La verità è che se non ci fosse il mio nome di mezzo non ci sarebbero né fascicoli che uscirebbero e non sarebbe nemmeno una notizia questa cosa. Questo è il mio pensiero.

La domanda è molto più specifica perché la Procura dice che c’è una telecamera con un video e sembra esserci lei sul posto.

Da quello che leggo io sembrerebbe che da questa telecamera non si veda chi c’è perché è sporcata dalla pioggia. Questo io leggo. Quindi, di cosa stiamo parlando?

Ma lei c’era o non c’era?

Io non c’ero e quindi?

Ovviamente esce una notizia, ci sono dei testimoni, c’è una telecamera e il nostro lavoro è fare delle domande.

Ma dalla telecamera si dice che non si vede niente.

Due testimoni riconoscerebbero lei sul posto, ma lei dà un’altra versione. C’era o non c’era?

Ma sul posto di cosa? Sul posto di cosa?

Di questa aggressione.

Ma quale aggressione! Se non c’è un certo medico, non c’è la persona ferita.

È stata comunque curata sul posto, poi non ha accettato il ricovero.

Ma lei sa che il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di 40 giorni. E di conseguenza, anche se si fosse fatto male non c’è reato, non c’è, non ci sono gli estremi.



Ok, quindi non c’è reato e lei non era sul posto giusto.

Mhmm…

Un’altra domanda invece. Ieri di Selvaggia Lucarelli ha detto…

Non parlo di argomenti minori mi scusi.

Leggerà il suo libro?

Non parlo di argomenti minori, mi sembra di aver fatto già abbastanza beneficenza.