MEDIASET – RETEQUATTRO * “FUORI DAL CORO”: “ INTERVENTI SOLO A CHI POSSIEDE IL “GREEN PASS RAFFORZATO“, LA CIRCOLARE INTERNA DELL’OSPEDALE GALEAZZI FIRMATA DA FABRIZIO PREGLIASCO “

22:50 - 25/01/2022

Questa sera, martedì 25 gennaio, a “Fuori dal Coro” – il programma di approfondimento e inchiesta condotto da in onda tutti i martedì su Retequattro in prima serata – Mario Giordano è tornato sul caso sollevato la scorsa puntata dell’ospedale Galeazzi, dove ai non vaccinati vengono negate le operazioni. “Fuori dal Coro” ha mostrato in esclusiva la circolare interna dell’Ospedale Ortopedico Galeazzi di Milano firmata dal Direttore Sanitario Fabrizio Pregliasco in merito ai rinvii degli interventi ad alcuni pazienti sprovvisti di super green pass, decisione che ha portato la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia ad avviare un’ispezione interna all’Istituto.

La circolare, con oggetto “revisione programmazione attività chirurgica gennaio 2022”, reca il seguente testo: “Cari Colleghi, alla luce della situazione epidemiologica ingravescente riguardo al COVID-19 dalla settimana del 10 gennaio p.v. e della successiva, si ritiene necessario rivedere la programmazione degli interventi elettivi riservando l’attività a pazienti: – che possiedono il green pass “rafforzato” (vaccinazione/guarigione); – con rischio anestesiologico inferiore ad ASA 3; -pazienti che NON necessitano di riabilitazione sia interna che esterna. Si prega di contattare l’Ufficio ricoveri per rivedere la programmazione delle settimane di interesse al più presto possibile. Cordiali saluti.”

Link

www.mediasetplay.mediaset.it/video/fuoridalcoro/virus-niente-cure-ecco-il-documento-ufficiale-firmata-da-pregliasco_F311546601003C07