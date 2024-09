MEDIASET – RETEQUATTRO * “È SEMPRE CARTABIANCA” – BIANCA BERLINGUER: «IL DIBATTITO IN STUDIO SULLA MANCATA INTERVISTA A MARIA ROSARIA BOCCIA, PROTAGONISTA DEL CASO SANGIULIANO» (VEDI RIVEDI PUNTATA)

01.23 - mercoledì 11 settembre 2024

LINK RETEQUATTRO

In questa puntata: il dibattito in studio sulla mancata intervista a Maria Rosaria Boccia, protagonista del caso Sangiuliano che sta facendo discutere la politica in questi giorni; la cucina di Nonna Silvi e i preziosi interventi di Mauro Corona. Tra gli ospiti: i giornalisti Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Andrea Scanzi, Stefano Cappellini, Annalisa Chirico, Francesco Borgonovo, Valentina Petrini; Claudio Borghi, senatore della Lega; Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana; Leopoldo Mastelloni; Mario Giuliacci, meteorologo; Nonna Silvi, food influencer.