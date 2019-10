MEDIASET – ” QUARTA REPUBBLICA “: « DOMANI NICOLA PORRO INTERVISTERÀ MATTEO SALVINI SUI RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI IN UMBRIA »

Domani, ‪lunedì 28 ottobre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di politica ed economia, condotto da Nicola Porro.

Al centro della puntata, l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini, con cui si commenteranno risultati e conseguenze delle elezioni regionali in Umbria.

Si tornerà a parlare del tema immigrazione, con un reportage sulla rotta balcanica e inchieste sulla mancata ricollocazione dei migranti, sbarcati in Italia e destinati ad altri Paesi europei. Non mancheranno servizi inediti su Onlus accusate di lucrare in maniera illecita sull’accoglienza.

Infine, grande attenzione sarà dedicata anche all’economia: mentre il Governo si impegna nella lotta al contante, un viaggio tra i negozi gestiti da stranieri mostrerà se essi siano davvero pronti a seguire le indicazioni della manovra finanziaria incentivando l’uso della moneta elettronica. Con dati aggiornati e testimonianze si farà inoltre il punto sull’avviamento al lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Tra gli ospiti della serata, il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, gli europarlamentari Elisabetta Gualmini (Pd) e Dino Giarrusso (M5S), l’ex Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda e l’economista Carlo Cottarelli.