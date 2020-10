MEDIASET – “ LE IENE “ * « I CASAMONICA AGGREDISCONO LA IENA DI SARNO E L’AUTORE, DISTRUTTI I MATERIALI, IL SERVIZIO ANDRà IN ONDA IL 21 OTTOBRE » (LINK VIDEO)

Su Iene.it l’anticipazione del servizio di Alessandro di Sarno e Vincenzo Mauro sull’aggressione subita da parte dei Casamonica. Il servizio completo andrà in onda domani, 21 ottobre, eccezionalmente di mercoledì, a “Le Iene”, in prima serata su Italia1.

La Iena Alessandro Di Sarno e il suo autore Vincenzo Mauro erano andati da Nando Casamonica per capire come mai avesse fatto guidare a un bambino la macchina, pubblicando poi il video sul suo profilo Instagram. La situazione però è presto degenerata. “Ci hanno aggredito e immobilizzato” racconta Di Sarno, ripercorrendo quanto successo sabato 17 ottobre assieme all’autore Vincenzo Mauro, quando entrambi si erano recati nel quartiere Romanina, a sud est della capitale. “Siamo andati da Nando per capire cosa l’avesse spinto non solo a far guidare la macchina a un bambino, ma anche a pubblicare quel video come fosse un trofeo” spiega la Iena. “Hanno immobilizzato Vincenzo e hanno estratto tutte le schede dalle telecamere distruggendole”.

“Una signora mi ha strappato la telecamera di mano rompendo i microfoni” spiega l’autore. Inoltre, mentre la donna tenta di strappare la telecamera, un uomo giunge alle spalle di Vincenzo Mauro e lo insegue con un manico di scopa. Quest’uomo è Guerino Casamonica, padre di Nando. Dopo l’intervento della polizia sul posto, Alessandro Di Sarno e Vincenzo Mauro nella notte hanno rilasciato alle forze dell’ordine dichiarazioni su quanto accaduto. “Per fortuna inspiegabilmente una scheda è rimasta nella telecamera che ha filmato tutto” dice la Iena.

