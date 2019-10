Stasera, giovedì 3 ottobre, in diretta e in prima serata, alle ore 21.25 su Italia 1, il secondo appuntamento settimanale con “Le Iene Show”. Alla conduzione il trio inedito e tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Tra i servizi della puntata:

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte incontra Alice Martinelli, dopo l’incursione di martedì della nostra iena.

Dopo essere sceso in piazza da solo manifestando al Fridays for Future di venerdì 27 settembre in favore dell’ambiente, il 12enne Potito Ruggiero intervisterà il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Servizio di Francesco Priano e Maurizio Keffer.

Parte un’inchiesta di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti che racconta la storia di quella che si potrebbe rivelare una delle sparizioni più clamorose di opere d’arte dell’antichità. Stiamo parlando dei Bronzi di Riace e della controversa storia del loro ritrovamento. Un mistero lungo quasi mezzo secolo e tutto ancora da risolvere.

Alessandro Politi racconta le drammatiche storie di ragazzi tra la vita e la morte a causa dello “svapo” della sigaretta elettronica.

Corti e Onnis hanno raggiunto l’allenatore del Milan, Marco Giampaolo, nel pieno di una crisi di risultati che fa scricchiolare la sua panchina per farsi raccontare questo momento delicato.

I nostri inviati quest’anno sono: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti.

In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito all’estero in streaming su www.iene.it .