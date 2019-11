MEDIASET – ITALIA 1 / ” LE IENE ” * PUNTATA DEL 5/11 – 5 NOVEMBRE 2019, « GASTON ZAMA: IL CASO CHICO FORTI, UN INNOCENTE DA 20 ANNI ALL’ERGASTOLO A MIAMI? » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

GASTON ZAMA: Il caso Chico Forti: un innocente da 20 anni all’ergastolo a Miami? 5 nov.

Enrico detto “Chico” Forti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, ucciso con due colpi di pistola su una spiaggia di Miami il 15 febbraio 1998.

Gaston Zama scava in questo storia che sembra macchiata da possibili errori giudiziari: la condanna è stata pronunciata in assenza di un movente e di alcuna prova? Da 20 anni c’è chi lotta per dimostrare la sua innocenza.

