MEDIASET – ITALIA 1 * LE IENE: « DOMANI LUIGI PELAZZA RACCONTERÀ LA STORIA DI CIRO, CLOCHARD A GUADALUPE CON 30MILA EURO IN BANCA »

Sul sito de Le Iene www.iene.it l’anticipazione del servizio di Luigi Pelazza che andrà in onda domani martedì 8 ottobre, in prima serata su Italia 1, nel nuovo appuntamento con “Le Iene Show”. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la Gialappa’s Band.

Luigi Pelazza, racconta la storia di Ciro, clochard a Guadalupe con 30mila euro in banca.

Separatosi dalla moglie e in rotta con la figlia, Ciro decide di lasciare Napoli in cerca di fortuna. Si ritrova a Guadalupe nelle Antille francesi, dove però finisce a vivere per strada. L’uomo, malato di demenza senile, non può tornare in Italia perché ha smarrito tutti i documenti. La Iena proverà a riportarlo a casa.

Il LINK dell’anticipazione: